Nove índios testam positivo para a Covid-19 na região do Xingu, no Pará

As aldeias do Xingu continuam cumprindo quarentena para evitar a disseminação da Covid-19 nas comunidades. Na região há mais de 80 aldeias indígenas.

Entre os casos, há uma indígena, de 40 anos, da etnia Munduruku, que está internada em estado grave no Hospital Regional Público da Transamazônica. De acordo com o Dsei, a índia já apresentava problemas cardio-respiratórios e foi internada na sexta-feira (29), quando foi resgatada da aldeia por um avião.

O Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (Dsei) informou que nove índios testaram positivo para Covid-19 na região do Xingu, em Altamira, sudoeste do Pará. Segundo a direção do Dsei, dos índios que contraíram o novo coronavírus (Sars-CoV-2), sete estão recuperados e dois casos estão sendo monitorados.

