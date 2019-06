Nove suspeitos são presos em flagrante por gerenciar esquema de extração ilegal de madeira no sudeste do Pará

O cálculo da área devastada e multa a ser aplicada chegam ao valor de R$ 5 mil por hectare devastado. — Foto: Reprodução/Polícia Civil

Foram apreendidos três tratores de esteiras, duas carregadeiras, dois caminhões, cinco motosserras, diversos tipos de madeiras, espingardas, munições e outros objetos.

Nove pessoas foram presas em flagrante suspeitas de gerenciar um grande esquema de extração ilegal de madeira no sudeste do Pará. De acordo com balanço parcial divulgado nesta quarta-feira (19) pela Polícia Civil e o Ibama, a operação “Madeira e lei” apreendeu três tratores de esteiras, duas carregadeiras, dois caminhões, cinco motosserras, muitos tipos de madeiras, espingardas, munições e outros objetos.

A operação iniciou na madrugada de terça-feira (18) após a descoberta de do percurso e do destino de madeiras ilegalmente extraídas. A fiscalização tomou a área de mata localizada na zona rural de Abel de Figueiredo e o pátio da Indústria e Comércio de Madeira Moria Eireli no município de Rondon do Pará.

Segundo a polícia, os oito envolvidos serão penalizados e a empresa e seus sócios sofrerão consequências administrativas. O cálculo da área devastada e multa a ser aplicada chegam ao valor de R$ 5 mil por hectare devastado. O material apreendido pelo Ibama permanece no pátio da madeireira de Rondon do Pará que teve suas atividades paralisadas, para a medição de toda a madeira ilegal adquirida.

