Nove veículos de transporte clandestino são apreendidos na BR-316

Nove veículos clandestinos com documentação vencida foram apreendidos durante operação da Arcon-PA e pela Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização se concentrou no posto da PRF em Benevides, na BR-316, km 24, após diversas denúncias. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (14).

