Novo atentado com carro-bomba mata 9 pessoas em Bagdá

Um segundo atentado terrorista em menos de 24 horas em Bagdá, capital do Iraque, deixou pelo menos nove pessoas mortas e outras 36 feridas na manhã desta terça-feira (30).

A ação foi realizada com um carro-bomba detonado em frente ao escritório do departamento estatal para aposentados. A explosão matou inclusive crianças.

Na noite da última segunda (29), também em Bagdá, um ataque semelhante reivindicado pelo Estado Islâmico já havia feito 15 vítimas em uma sorveteria no bairro de Karrada.

O grupo jihadista tem multiplicado suas operações na capital iraquiana enquanto perde terreno para as forças do governo na região de Mosul, onde algumas centenas de milicianos permanecem entrincheiradas no centro da cidade, que é dominada pelo EI desde 2014.

O Estado Islâmico também fez um apelo pedindo atentados durante o Ramadã, o mês sagrado do Islã, que começou no último sábado (27). Com informações da ANSA.

