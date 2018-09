Novo aumento da gasolina preocupa paraenses

Preço médio nas refinarias sobe 1,68% e já supera R$ 2,20

(Foto: Divulgação) -A Petrobras anunciou aumento de 1,68% nesta quarta-feira (5) no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias. O valor de 2,2069 estabelece nova máxima histórica desde que a estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site, em 19 de fevereiro. A alta acumulada no período é de 45,7%. Na ocasião, o preço médio da gasolina estava em R$ 1,5148. A recente escalada de preços, que supera os valores atingidos durante a greve dos caminhoneiros, teve início no último dia 23, quando a gasolina voltou a ser negociada acima de R$ 2.

Leia Também:Preço da gasolina voltou a ficar mais caro -Novo Progresso lidera ranking nacional

O anúncio surpreendeu e deixou preocupados os condutores de veículos em Belém. Grande parte deles não tinha conhecimento do novo aumento de combustível. Alguns não se alteraram na hora da abastecer o veículo no final da tarde de ontem (4). No entanto, teve motorista de carro particular que tratou logo de colocar um pouco mais de combustível no veículo.

Foi o caso da estudante de Terapia Ocupacional, Letícia Vaz. “Eu nem ia completar o tanque, mas como fiquei sabendo do aumento vou fazer isso agora”, declarou a jovem em um posto de gasolina no bairro do Marco. “De novo aumento?”, questionou o mecânico José Maria Barbosa. “O que eu me pergunto é até quando o consumidor terá condições de abastecer o seu veículo para ir para o trabalho e cuidar da vida”, declarou José Maria.

Além de surpresos com a informação do aumento de preço de combustível, consumidores nas ruas de Belém mostraram-se preocupados com a perspectiva de a escalada de reajustes do produto não mais ter fim neste segundo semestre, comprometendo, de vez, o orçamento mensal e semestral das famílias. Em um posto de gasolina da cidade circulou a informação de que o litro do Dieesel subiu, ontem, de R$ 4,00 para R$ 4,09. Até o final da tarde, havia posto de combustível comercializando o litro da gasolina a R$ 4,49 e o do etanol a R$ 3,39.

Repasse

Os condutores de veículo e pilotos de motos deverão comparecer em massa aos postos de combustíveis para abastecer os veículos nas próximas horas, a fim de escapar, pelo menos por enquanto, dos novos valores dos produtos. Um posto de combustível adquiriu combustível ontem e já deverá pagar o novo preço pelo produto.

Em nota, o sindicato das empresas de venda de combustíveis e derivados, informou ontem: “O Sindicombustíveis-PA ressalta que o reajuste no preço da gasolina foi estabelecido pela refinaria da Petrobrás, e destaca que os postos do Pará estão com os consumidores e não aguentam mais combustíveis caros, agora cabe a cada posto distribuidor decidir se irá repassar ou não os aumentos ao consumidor, assim como o percentual, de acordo com suas estruturas de custo”.

Por: Portal ORM, com informações de O Liberal 5 de Setembro de 2018 às 07:25 Atualizado em 5 de Setembro de 2018 às 07:27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...