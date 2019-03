Novo boletim de balneabilidade atesta que praias de Santarém continuam próprias para banho

Praia de Alter do Chão, em Santarém, faz parte do Programa de Monitoramento da Balneabilidade da Semma em Santarém — Foto: Tamara Saré/ Agência Pará

O 6º boletim foi apesentado nesta quarta-feira (13) referente às coletas realizadas em dezembro de 2018.

O 6º Boletim de Monitoramento da Balneabilidade das Praias da Orla Fluvial Direita do Rio Tapajós em Santarém, no oeste do Pará, apresentado nesta quarta-feira (13), atestou que os pontos das praias de Ponta de Pedras, Pajuçara, Maracanã, Ponta do Muretá e Alter do Chão, onde foram coletadas amostras em dezembro de 2018, apresentaram condições de qualidade na categoria Própria/Excelente.

O boletim refere-se às coletas realizadas pela Conágua Ambiental, empresa contratada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para realizar o estudo das águas. O estudo é realizado desde 2015 para verificar a quantidade de resíduos e riscos de contaminação e atestar se as praias estão próprias para banho, com base nos critérios do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).

“Hoje convidamos para fazer uma apresentação técnica a responsável técnica da empresa Conágua, para apresentar como é feita a análise, desde a coleta da água, como é feito o armazenamento da água até chegar no laboratório”, explicou a secretária municipal de Meio Ambiente, Vânia Portela. Ainda de acordo com ela, o estudo é importante para garantir a saúde pública, fortalecer o turismo e garantir segurança aos banhistas após os resultados positivos.

Programação no Ciam em Santarém apresentou resultado do 6º Boletim de Monitoramento da Balneabilidade de praias de Santarém — Foto: Bruno Ribeiro/Prefeitura de Santarém

Os requisitos consideram os parâmetros microbiológicos indicadores de qualidade, Escherichia coli e Coliformes termotolerantes e, como parâmetro químico, o potencial hidrogeniônico (pH) e como parâmetro físico, a temperatura da amostra (°C).

Foram realizadas cinco coletas consecutivas com intervalos de 24 horas, considerando os dias de maior fluxo de banhistas. A pesquisadora Vilma Coelho explicou como é feito o processo.

“Para termos um diagnóstico da qualidade da água e dizer se ela é própria, imprópria, insatisfatória ou excelente, temos que fazer coletas num período amostral de cinco coletas por cada período, em cada ponto. Tem um intervalo mínimo de 24h, entre uma coleta e outra, levamos as amostras para o laboratório, onde analisamos a qualidade da água e fazemos testes para verificação de coliformes termotolerantes”, especificou.

Ao todo, foram processadas 55 análises e exames em laboratório, segundo a Semma. As amostragens foram realizadas nos locais que apresentaram a profundidade de um metro e próximas aos locais de maior concentração dos banhistas.

A previsão é que os resultados da campanha de março de 2019 sejam divulgados em junho de 2019. Os relatórios de balneabilidade podem ser conferidos junto à Semma, localizada na Av. Silva Jardim, 370, bairro Aldeia, ou via internet. O horário de funcionamento da secretaria é de segunda a sexta, das 8h às 14h.

A apresentação do 6º boletim, no Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam), deu início as programações comemorativas do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Até o dia 23 de março, serão realizadas atividades de incentivo e preservação dos recursos hídricos.

Programação do Dia Mundial da Água

18 de março (segunda-feira)

Sala Verde. Local: Comunidade Murumuru (Escola AfroAmazônida). Hora: 9h. Atividades: Cine Ambiental: Referente à importância da água; Jogos pedagógicos: Trilha ecológica e Quebra-Cabeça.

22 de março (sexta-feira)

Prefeitura nas Praias. Local: Praia de Ponta de Pedras. Hora: 9h. Atividades: Limpeza da praia em parceria com a Seminfra e barraqueiros; Instalação de lixeiras ecológicas; Instalação de placas de sinalização e Projeto Pôr do Sol da Semtur.

23 de março (sábado)

Trabalho de sensibilização nas embarcações sobre cuidados com o lixo. Local: Balsas nas proximidades da Praça Tiradentes. Hora: 8h. A iniciativa será em parceria com a Unama, ETEEPA e Marinha do Brasil. Atividades: Fixação de adesivos; Entrega de sacolas de lixo; Abordagem aos usuários e donos de embarcações.

Por: G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...