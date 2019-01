Novo comandante da Polícia Militar do Pará anuncia a operação ‘PM Presente’

(Foto:Reprodução G1) – Em entrevista concedida à TV Liberal nesta quarta-feira (9), coronel Dilson Junior falou sobre as novas ações de combate à criminalidade.

O novo comandante da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Junior, anunciou nesta quarta-feira (9) que a corporação passará por uma reestruturação e que iniciará no próximo dia 12 de janeiro a operação “PM Presente”. As novas ações de combate à criminalidade no estado foram tema de uma entrevista concedida pelo coronel Dilson ao Bom Dia Pará nesta manhã.

“Nós começamos a operação Gênesis na semana passada e deu bastante resultado. Nós focamos em quatro bairros aqui da capital: Guamá, Terra Firme, Cabanagem e Bengui. Conseguimos reduzir o número de homicídios, comparando com o outro final de semana”, afirma o coronel, que assumiu oficialmente o cargo na última terça-feira (8).

Dilson Junior contou que a partir deste final de semana começa uma nova operação na Grande Belém. “Estamos lançando a operação ‘PM Presente’. Vamos utilizar viaturas administrativas e com o pessoal também do administrativo no policiamento, na atividade fim da corporação”, explicou o coronel.

O chefe da PM/PA afirmou ainda que o objetivo é aumentar o número de policiais. “A missão do nosso governador é reestruturar a nossa corporação. Nosso efetivo hoje é de 16 mil homens, mas previsto em lei desde 2006 para 31.757. Ou seja, temos aí vários batalhões para serem reativados no interior, essa é a nossa meta e uma reestruturação”, garantiu.

Fonte:G1PA

