Novo golpe do Whatsapp promete internet grátis em troca de seus dados

Para que os usuários de Android não se tornem vítimas deste tipo de cibercriminosos, o gerente de Segurança da PSafe, Emilio Simoni, reforça a necessidade de ter um antivírus certificado com a função ‘antiphishing’ instalado no smartphone.

Ao abrir o link recebido pelo app de mensagens, o usuário faz um breve cadastro com seu nome, número de celular e operadora e é induzido a compartilhar o falso benefício com 10 amigos. Ao realizar os compartilhamentos, o site malicioso faz dois direcionamentos: um sugere que o usuário inclua seu número de telefone novamente, só que desta vez o cadastro é para um serviço de SMS pago – que efetua cobranças indevidas; o outro direcionamento é para baixar um app falso, que pode infectar o smartphone e deixá-lo vulnerável a outros tipos de crime ou prejuízo financeiro. Desconfie

Um novo golpe virtual circula no WhatsApp. A armadilha consiste em mensagens com a falsa promessa de pacote de dados móveis, de diversas empresas de telefonia. Identificado pela empresa de segurança PSafe nesta segunda-feira, o golpe já foi acessado mais de 20 mil vezes até o final da tarde desta segunda-feira (04).

