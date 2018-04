Novo golpe no WhatsApp promete resgate de R$ 1.900 do FGTS

(Foto EW3 Internet Business) – Um novo golpe que circula no WhatsApp promete o resgate de até R$ 1.900 a pessoas que trabalharam com carteira assinada entre 1998 e 2018. A fraude já atingiu 70 mil usuários do mensageiro.

Segundo o laboratório de segurança da Psafe, as vítimas recebem pelo WhatsApp uma mensagem (abaixo), com um link para uma página falsa.

Depois de responderem a algumas perguntas, os usuários são orientados a compartilhar a mensagem com os seus contatos para receber o dinheiro.



De acordo com o UOL, o objetivo do golpe é cadastrar os telefones em serviços de SMS pagos sem o consentimento das vítimas.

A mensagem contém erros de acentuação e abreviações, o que pode ser um indício de ser falsa. Outra dica para se prevenir desse tipo de golpe é nunca clicar em links recebidos, mesmo que venham de pessoas conhecidas. Se acreditar que a informação é oficial, pode confirmar diretamente no site da empresa. Neste caso, a Caixa Econômica Federal.

