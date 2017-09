Novo golpe pelo WhatsApp já atingiu 400 mil usuários

Você recebeu um cupom, enviado via WhatsApp, para receber descontos em compras na rede O Boticário? Se a resposta for positiva, você é um dos 400 nil usuários do aplicativo que receberam o novo “golpe” cibernético, segundo informações da empresa de segurança digital Psafe.

De acordo com a empresa, o golpe está no ar há dois dias e já atingiu mais de 400 mil usuários, mesmo que nem todos tenham sido infectados pelo malware.

A empresa “O Boticário” confirmou que a mensagem é falsa e afirmou que “está adotando as providências cabíveis em relação à tentativa de fraude”. Além disso, a empresa recomenda que, em caso de dúvidas sobre as promoções válidas, os usuários procurem os canais oficiais de comunicação com o consumidor (como redes sociais, site, telefones e lojas).

Como funciona?

O malware chega na forma de uma mensagem que diz, falsamente, que a empresa está com uma promoção de primavera. O arquivo diz que o usuário pode ter acesso a um vale-presente gratuito e exibe um link para o interessado acessar.

Ao abrir o link, uma pesquisa passa a ser exibida. A condição para ganhar o falso cupom de desconto é responder as questões e ao final compartilhar a “promoção” com 10 contatos do WhatsApp.

“Depois de compartilhar com 10 amigos, irá aparecer o botão ‘baixar vale-presente’ basta clicar e confirmar seus detalhes na próxima página”, informa o texto que aparece no golpe.

Depois deste compartilhamento, a Psafe explica que usuário pode ser induzido a se cadastrar em serviços de SMS pago (que em geral efetuam cobranças indevidas em planos pós pagos ou consomem o crédito do celular) ou ainda incentivado a baixar aplicativos, que neste caso são falsos e podem infectar o celular com outros malwares.

Caso você tenha caído no golpe, a empresa sugere que você entre em contato com a operadora do seu celular para cancelar o serviço de SMS pago.

