Novo homicídio de garimpeiro no Cuiu-Cuiu, em Itaituba, levanta alerta de moradores

Garimpeiro conhecido como Nezinho, morto à tiros. (Foto:Reprodução)- Segundo moradores, foi o terceiro homicídio em uma semana, além de outras ocorrências que deixaram feridos; Local não possui policiamento.

O garimpo Cuiu-Cuiu vem vivendo dias de intensa violência desde as primeiras horas do ano 2019. Vários crimes foram registrados na localidade na última semana. São pelo menos 3 mortes e outras ocorrência de tentativa de homicídio nos últimos dias.

A mais nova vítima da violência no garimpo é um garimpeiro identificado como Joziel Silva Alves, de 54 anos, que teria morrido no fim da tarde da última segunda-feira (7). Segundo moradores, antes de morrer, o homem informou que levou um tiro nas costas por um outro garimpeiro companheiro de trabalho que pretendia roubar uma quantia em ouro que o mesmo levava de encomenda para o patrão, crime ocorrido na manhã de segunda.

Após a confirmação da morte do garimpeiro, moradores iniciaram buscas por seus familiares através de compartilhamentos em grupos de whatsapp. Em áudio, um deles diz que a mulher de Nezinho esteve no garimpo há poucos dias.

O Giro apurou que a família da vítima foi localizada e seu corpo será encaminhado para Santarém onde morava.

Moradores do Cuiu-Cuiu temem pela violência no local, eles afirmam que não há nenhuma unidade da polícia no local, “O bicho ta solto, tão matando de graça aqui.” disse um morador

