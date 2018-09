Novo padrão de placas começará a ser usado no Brasil hoje

As novas placas possuem visual similar ao adotado na União Europeia (Detran/RJ/Divulgação) Sistema unificado com outros países do Mercosul começará a ser adotado no Rio de Janeiro sem custo adicional

Depois de idas e vindas, a nova placa para os países do Mercosul finalmente começará a ser usada no Brasil. Um repentino comunicado do Detran do Rio de Janeiro confirmou a estreia do sistema a partir de amanhã (11/09).

O Estado fluminense será o primeiro a usar as novas placas no país. Segundo o órgão, elas terão o mesmo custo da placa atual (R$ 219,35).

placa mercosul argentina A Argentina já usa o padrão de placas do Mercosul

Inicialmente as novas placas serão usadas em veículos novos ou em automóveis que tiverem as placas atuais danificadas ou passarão por troca de categoria, transferência de proprietário, município ou estado.

Quem não se enquadrar nesses quesitos também poderá fazer a mudança voluntariamente, bastando pagar as taxas atuais.

O que muda

A principal mudança da nova placa está no padrão visual, que será sempre com fundo branco e uma faixa azul na parte superior. O que vai definir a categoria do veículo será as cores das letras e números (veja mais acima).

A sequência também foi alterada. O sistema atual, com três letras e quatro números (AAA-0000) dará lugar a um com quatro letras e três números (AAA0A00).

Itens de Segurança da placa Mercosul

A plaqueta que identifica o estado e o município de registro também será aposentada. Em seu lugar haverá somente a inscrição “Brasil”.

Dois brasões irão identificar o município e o estado do automóvel, com o nome da cidade escrito em uma fonte menor sob o logotipo.

As novas placas terão mais mecanismos de proteção, com itens de segurança similares ao usados em cédulas. Um QR Code e um chip permitirão a rastreabilidade da placa por todos os países do Mercosul e dificultará a clonagem.

A nova placa tem a mesma medida da atual e não exigirá qualquer tipo de adaptação nos veículos. Os outros Estados devem adotar o novo sistema gradualmente, mas não há data para quando isso irá ocorrer.

