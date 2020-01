Novo Presidente da ACINP/CDL participa de Programa na Rádio Web Jornal Folha do Progresso

O presidente da Associação Comercial, Industrial de Novo Progresso (ACINP/CDL) , “Fabiano R. Andreaci”, participou, nesta quinta-feira (16), do Programa -“Live com Ricardo Foresti” – Manhã Alegre , na Rádio Web Jornal Folha do Progresso.

Na oportunidade Andreaci apontou metas de seu mandato, e ações que desde já começam a ser pratica na entidade. Assista a LIVE AQUI.

O programa na Radio Web Jornal Folha do Progresso com Ricardo Foresti vai ao AR todos os dias a partir das 11 horas até 12h30mn

Além dos assuntos importantes abordados na pauta, com a agenda da semana, orientações, valor do ouro,Boi,dolar, e os destaques do dia com noticias em primeira mão da cidade,região,estado,Brasil e Mundo.

