Novo Processo Seletivo é realizado pelo ICMBIO

Vagas serão distribuídas no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que visa a contratação de profissionais por prazo determinado para prevenção e combate a incêndios florestais e apoio no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães.

Há vagas disponíveis entre as funções de Chefe de Esquadrão (4) e Brigadistas (24), a serem distribuídas entre as seguintes localidades: Base Véu de Noiva; Base Portaria; e Base Mutuca.

Ao ser contratado, profissional será remunerado mensalmente no valor entre 1 a 1,5 salário mínimo, acrescido de auxílios legais.

Os interessados devem efetuar inscrições de forma gratuita e presencial no período de 12 a 25 de março de 2020, na sede do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, situada no km 51 da Rodovia MT-251 (Véu de Noiva), zona rural o município de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso.

Como forma de seleção, a classificação ocorrerá mediante avaliação de documentos, teste de aptidão física e teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas.

O teste de aptidão física e de habilidade no uso de ferramentas agrícolas nos dias 31 de março e 1º de abril de 2020, entre a partir das 8h30, no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, situado no km 56 a Rodovia MT -251, zona rural do município de Chapada dos Guimarães – MT. Haverá também, curso de 40 horas-aula semanais.

O Processo Seletivo terá validade de um ano. Em nosso site você tem acesso ao edital para obter mais informações.

Por:pciconcursos /Jornalista: Gabriela Correia

Quarta-feira, 25 de março de 2020 às 08h39

