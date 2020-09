Novo Progresso amanhece coberta pela fumaça das queimadas

Foto:Dia 05/09/2020 -Jornal Folha do Progresso) – As queimadas na região fizeram a cidade de Novo Progresso amanhecer coberta pela fumaça neste domingo (05).

As casas,prédios da cidade estão escondidos por causa da grossa camada de fumaça.

A rodovia BR 163 que corta a cidade os motoristas são obrigados a manter luz acesa , muita fumaça durante a manhã, em que a visibilidade está baixa – a imagem acima foi coletada ás 10 horas.

Moradores relatam a dificuldade de respirar por causa da condição do ar.

Os focos de incêndio estão aumentado no dia dia, a estiagem prolongada esta aumentando a propagação do fogo que adentra a floresta , invade pastagens, em muitos lugares a situação fugiu do controle.

