Novo Progresso amplia medidas contra o coronavírus, suspende aulas e monitora outras ações

A prefeitura de Novo Progresso endureceu nesta quarta-feira (16) as medidas de prevenção ao coronavírus que foram anunciadas também pelo Governo do Estado na noite de ontem.

Além da suspensão de visitas aos internos no Hospital Municipal, a prefeitura agora decidiu suspender todas as aulas na rede de ensino da cidade por duas semanas. O decreto editado pela Secretaria de Educação Juliana Rosa Bertol da Silva, proíbe as aulas na rede pública municipal, a medida deve ser seguida na rede estadual e também particular.

Precisamos prevenir nas escolas os aluno ,servidores e professores especialmente pelas informações de que os jovens também são os grandes transmissores do vírus .

O prefeito Macarrão afirmou ao Jornal olha do Progresso que nos próximos dias o decreto pode se tornar ainda mais restritivo caso a situação piore:

Se a epidemia chegar até nossa cidade nós não vamos ter leitos suficientes , nem respiradores, então precisamos dessas medidas.

O prefeito garantiu também que a cidade não tem a previsão de problemas com o abastecimento em mercados e farmácias, portanto não há a necessidade da população estocar alimentos ou remédios.

