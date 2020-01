Novo Progresso atrai milhares de pessoas com Show da Virada 2020

(Fotos:Folha do Progresso)- O show da virada 2020 foi um sucesso em Novo Progresso. Segundo a prefeitura, mais de 7 mil pessoas compareceram ao evento na “Orla do Lago” para conferir a queima de fogos e as diversas atrações musicais da noite, que teve como show principal o Paraense “Wanderlei Andrade”.

Assista ao Vídeo;

O prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PSC) , agradeceu o empenho da equipe que trabalhou para a festa acontecer. “Fizemos tudo com o coração, o melhor para a população de Novo Progresso. Nossa equipe trabalhou muito para que tudo corresse bem. Agradeço a todos que compareceram e aproveitaram esse grande espetáculo com segurança e respeito, esse é o réveillon da família”, disse o prefeito

