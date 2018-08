Novo Progresso-Cidadãos reclamam ser prejudicados pelo sistema obrigatório de biometria do Detran

Pelo menos duas pessoas de Novo Progresso estão sendo prejudicados por problemas com o obrigatório cadastramento biométrico do Detran para renovar suas CNHs. Eles fizeram o procedimento conforme solicitado, nos trabalhos da derradeira banca itinerante do órgão em Novo Progresso, no mês de julho. (Foto:Reprodução)

A sra. Eliene de Jesus, é uma das pessoas que está encontrado problemas para renovar sua habilitação. “Os exames médicos e biometria não constam no sistema, é como se eu não tivesse feito os procedimentos, mas eu fiz” denuncia ela.

O sr. Evaldo, disse que esta na mesma situação, enfrentou a intermináe fila durante a banca para fazer a biometria para sua carteira e nunca esse cadastramento biometrico passou a constar no sistema, com isso naturalmente sente-se prejudicado. “E não somos só nós, pode esperar que vão surgir dezenas de casos”, informou ele.

Em contato com o sr. Waldimir Matos, gerente local do Detran, ele confirmou que tem conhecimento de dois casos, citados acima, “Fomos procurados por enquanto por 02 pessoas. Os procedimentos que podemos fazer é verificar junto ao Detran/PA e a empresa Valit, contratada para cadastrar os exames, qual motivo desses exames mencionados não constarem no sistema”, explicou.

Wal admitiu que os transtornos aos cidadãos em Novo Progresso em casos como esses são grandes, pois sem ter esses exames cadastrados não é possível dar andamento no processo da CNH desses pessoas. A solução imediata seria eles refazerem os exames, mas ai tem que viajar para Itaituba, mas os cidadãos não aceitam perder mais tempo e gastar o próprio dinheiro devido a erros do Detran.

