Novo Progresso- Cidade PARA e fecha BR-163 em protesto contra não redução da Flona Jamanxim

Protesto em Novo Progresso fechou o comercio e moradores seguiram em passeata e carreata até a rodovia para manifesto em favor ao bloqueio .

Um protesto de produtores rurais mobilizou os moradores da cidade de Novo Progresso , nesta quinta-feira (06), comerciantes fecharam o comercio, não teve aula nas escolas particulares e publicas, a prefeitura decretou ponto facultativo.

Em carreata com motocicletas, automóveis e outros em passeata , a sociedade civil organizada se reuniu no centro da cidade de Novo progresso e seguiram até o local onde aconteceu o bloqueio da rodovia em protesto a não redefinição da Flona Jamanxim em veto do presidente Temer da MP 756/758.

O protesto ocorre horas depois de outros dois bloqueios no Distrito de Castelo de Sonhos e Vila Isol , os manifestos seguem como as mesmas reinvindicações.

Por causa do fechamento veículos e caminhões com carga de soja,milho que saíram do Mato Grosso com destino ao porto de Miritituba no estado do Pará estão parados na rodovia estima-se que a fila ultrapassa os 30 km.

Em Novo Progresso o manifesto reuniu mais de 10 mil pessoas , estimou os organizadores.

O bloqueio da rodovia segue o rito dos organizadores do movimento – liderado pelos produtores rurais da região que articulam o fechamento de 24 horas em cada localidade chegando até o km 30 próximo de Miritituba no sábado (08).

Veja programação

Terça-feira (04)- Castelo de Sonhos (Já Fechou)- Rodovia BR-163 é fechada em Castelo de Sonhos

Quarta-feira (05)- Vila isol (Já Fechou)-BR-163 entra no 2º dia de bloqueio- Manifestantes bloqueiam rodovia em protesto contra UCs

Quinta-feira (06) – Novo Progresso- (já fechou)

Sexta-feira –(07) Moraes de Almeida FECHOU HOJÊ.

Sábado (08) Trairão no distrito de Caracol

Por último no entroncamento entre Itaituba e Santarém. “Haverá uma rotação no bloqueio nestes pontos até ocorrer envio do projeto de lei ao Congresso Nacional”, divulgaram para imprensa os lideres do movimento.

