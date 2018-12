Novo Progresso comemora 27º aniversario com esperança

“Com impacto da pavimentação da rodovia BR 163, a cidade se prepara para novo tempo”. (Foto:Arquivo)



Com 27 anos NOVO PROGRESSO se destaca no cenário nacional.

A chegada de um novo governo [Estadual/Federal], pode impulsionar uma série de fatores para melhorar a qualidade de vida de milhares de famílias do município de Novo Progresso no estado do Pará.

Com um população de pouco mais de 25 mil habitantes ( números extraídos através do senso consultado em 5 de dezembro de 2010) , a cidade vem crescendo no seu dia dia, com seu território sendo tomado por novos comércios na cidade e em torno da rodovia BR-163.

Novo Progresso cidade tomada por Floresta [floresta amazônica], que tem menos de 10% do seu território desmatado, produz quadro relevante na economia nacional, onde se concentra um dos maiores rebanhos bovinos do estado e do país. Com a pecuária forte, agricultura chegando, o município vive a expectativa de uma nova legislação ambiental para poder continuar a crescer.

Já observa nesse novo quadro mundial uma expectativa de redenção ou ao menos uma chance de garantir novas divisas – as riquezas das terras progressenses está no solo é abaixo dele. A redução das APAs [áreas de preservação ambiental], pode impulsionar o crescimento do municipio nesta nova ascensão governamental.

As perspectivas para a mineração local são otimistas, entretanto, não há espaço ainda para superestimar estas oportunidades, a legislação ambiental dificulta este desenvolvimento. A produção agrícola a menos de 400 km do porto, não avança a patamares precisos devido a falta de documentos de terras e empecilhos ambientais criados através de reservas em torno do municipio. A realidade ainda é bem distante daquela encontrada em outros estados e municípios, no entanto a expectativa em um novo governo nunca foi tamanha como hoje.

Os resultados mais recentes apontam que nossas terras possuem, sim, potencial para o setor produtivo. Potencial tão latente que motivou os chineses a atravessarem oceanos para verificar sua real capacidade.

Esta realidade, dentro da nova conjuntura internacional, aponta Novo Progresso como a nova fonte de geração de divisas para o Mundo. Uma das principais atividades econômicas ( foi e continua ) é o garimpo, Indústria Madeireira, pecuária de corte e agora com a expansão da nova fronteira agrícola o presente futuro nos enche de esperanças.

Uma das atividades econômicas de crescimento recente é a mineração em escala industrial com a vinda de multinacionais do setor, pois o subsolo é rico em ouro, chumbo e granito. A cidade tem um comércio forte graças a atividade florestal e hoje com intenso trafego de carretas com a pavimentação da rodovia BR 163 que corta a cidade de Sul a Norte.

O comércio vem se desenvolvendo rapidamente na cidade, com a vinda de grandes empresas nacionais, gerando muitos empregos,se tornando referência na região.

Serviços Públicos

Assim como a estrutura de serviços públicos gera a expectativa com a construção de um novo hospital público e a escola tecnológica..

Ruas estão sendo pavimentadas, sistema de saneamento ampliado novas salas de aulas em construção, marcas do Prefeito Ubiraci Soares, que tem se empenhado para acelerar o município todavia atrasado pela falta de políticas publicas voltadas ao desenvolvimento populacional.

Novas ambulâncias, com PSFs em todas as comunidades, medicamentos para atender a população com eficiência, são sinais de investimento na saúde , com esperança de dias melhores.

Comunidades

O município tem um território invejável (imenso), com mais de 3 mil quilômetros de vicinais, as comunidades ao longo do municipio crescem e necessitam de estruturas , um novo senso populacional deve ser feito para poder adequar os recursos e melhorar estes investimentos no municipio. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos somamos 25 169 habitantes em 2018, números questionados que devem ultrapassar os 35 mil ao fechar 2018.

Mensagem do Prefeito Ubiraci Soares

“Parabéns gente guerreira que tem vontade de vencer”!

Acreditando nisso que a nossa equipe vem trabalhando com afinco, superando dificuldades, transpondo obstáculos, para promover qualidade de vida melhor para todos. No trabalho diário estamos amadurecendo nossas habilidades, lapidando nosso crescimento profissional. Buscando acertar, servir melhor. Quem ama, cuida! NOVO PROGRESSO merece que lutemos por ele, pela saúde, educação, segurança, transportes, pela infra-estrutura, pela ação social, pelo emprego e renda. Mais cidadania, habitação, proteção ao meio ambiente, apoio as iniciativas comunitárias, às crianças, aos jovens, adultos e à melhor idade. Mais entusiasmo, esperança e satisfação pessoal tanto para os homens do campo, como da cidade. Tudo isso, ainda é pouco para quem merece muito mais.

Muitos aqui nasceram outros aqui chegaram e permaneceram. Por isso, não medem esforços quando se fala em coletividade e solidariedade, em busca do bem estar comum. Temos orgulho de ser Progressenses, de pertencer a esta cidade, de testemunhar formação de famílias e ver crescer seus filhos.

Fazer aniversário é olhar para trás com gratidão e para frente com fé! Feliz aniversário Novo Progresso. Viva Novo Progresso! “Viva o povo Progressense”.

São os votos do Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão)