Novo Progresso comemora descoberta de jazida de Calcário

Do Blog do Adecio Piran (Foto Claudio Leite)

O Prefeito Municipal Ubiraci Soares(PSC) recebeu o grupo de empresários nesta semana para tratar do assunto, participou também o presidente da Câmara Municipal Nego do Bento (PROS), secretários e vereadores.

Segundo o Prefeito, uma empresa com interesse neste minério vinha à anos pesquisando – nesta última semana foi confirmada uma jazida de Calcário, e a jazida tem minério para exploração de dezenas de anos. “É uma grande e valiosa notícia a descoberta desta jazida dentro de “Novo Progresso”, nós estamos despontando para o agronegócio e o calcário retirado aqui dentro do Município vai baratear e muito o custo da produção”, explicou o Prefeito de Ubiraci Soares (Macarrão PSC);

