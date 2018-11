Novo Progresso concentra gás de cozinha mais caro do estado

Preço do botijão de gás chega custar R$ 110 em Novo Progresso no Pará.(Foto:Reprodução)

Já está em vigor o reajuste de 8,5%, na refinaria, do preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg. Esse aumento foi autorizado pela Petrobras na segunda-feira (5) e é o 2º do ano para o produto. O primeiro, de 4,4%, ocorreu em 5 de julho.

Em Novo Progresso é onde está gás é o mais caro do estado, em uma breve pesquisa a redação do Jornal Folha do Progresso encontrou dois preços nas revendas da cidade o valor mais alto foi de R$ 110 e o mais baixo com o valor de R$ 105.

No estado do Pará excluindo Novo Progresso a botija de 13 kg ten preços variados- Veja;

De acordo com estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) com base em dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em Belém, o preço médio do botijão de 13 kg era, até o final de semana passado, de R$ 66,27 com os preços oscilando entre R$ 65 e R$ 80.

Ainda segundo o Dieese/PA, o gás mais caro foi encontrado em Xinguara, no sudeste do Estado, com o produto custando, em média, R$ 95. Em seguida aparece Paragominas, com R$ 93,33, com o menor preço a R$ 92 e o maior a R$ 96. Até a semana passada quem ganhava um salário mínimo na capital e gastava, em média, cerca de R$ 66,27 no consumo por mês de um botijão de gás tinha um impacto de 6,95%.

Se este reajuste de 8,5% na refinaria for repassado integralmente ao consumidor final a tendência é de um impacto maior no orçamento de todos. Outro fator preocupante é com os impactos no preço da alimentação fora de casa.

PREÇOS DO GÁS NOS MUNICÍPIOS

– Novo Progresso foi encontrado de R$105 e R$ 110.

– Altamira: preço médio encontrado foi de R$ 90,63, com o menor preço de R$ 87 e o maior, R$ 94

– Redenção: preço de R$ 90 (valor único)

– Itaituba: preço médio de R$ 87,60, com o menor valor a R$ 84 e o maior a R$ 92

– Conceição do Araguaia: preço médio de R$ 87,50, com o menor preço a R$ 80 e o maior a R$ 90

– Marabá: preço médio a R$ 84,29, com menor preço a R$ 80 e o maior a R$ 85

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações DOL

