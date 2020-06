Novo Progresso confirma primeira morte por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Novo Progresso, na região sudoeste do estado, registrou a primeira morte de vitima da Covid-19. O paciente era motorista ,de 44 anos, natural de Jesuitas no Paraná .

