Novo Progresso-Criança de 7 anos é estuprada em vila

Mais um caso de estupro é registrado em Novo Progresso; em menos de cinco dias outro caso aconteceu na Avenida Jamanxim.

O fato assustador, cruel e desumano aconteceu nesta segunda-feira, 05, por volta das 20h00, em uma vila residencial do município de Novo Progresso.

Foi preso pela Policia Militar Edijane de Conceição , 31 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança de sete anos na Vila da Tia Leninha em Novo Progresso.

Irresponsabilidade- A mãe ausentou-se da vila onde reside com criança quando voltou encontrou o estuprador dentro do quarto mexendo com a criança.

Conforme o registro no Boletim de Ocorrência , a mãe saiu para comprar jantar, ao voltar estranhou ao ver a janela do quarto com luz apagada, a ver Edijane dentro do quarto, pediu ajuda da vizinha que segurou o meliante enquanto chamou a Policia Militar que prendeu e encaminhou para delegacia de policia civil.

Este segundo caso em menos de cinco dias registrados na Delegacia de Policia de Novo Progresso. A criança está internada no Hospital Municipal de Novo Progresso, onde passa por exames sob cuidados médicos. A mãe relatou que a criança comentou que o homem colou o dedo na vagina dela.

A policia Investiga o caso.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

