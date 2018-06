Novo Progresso e Altamira lideram o ranking dos desmatadores da Amazônia Legal

(Foto:Divulgação) – O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) através do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), apontou os dois municípios mais críticos em desmatamento na Amazônia, Altamira (PA) e Novo Progresso (PA) lideram com 111 km² e 65 km².

Ainda de acordo com os dados apresentados no relatório, o Pará foram 48%, Amazonas 15%, Rondônia 7% e o Acre 1%. Considerando somente os alertas a partir de 10 hectares, houve um aumento de 73% em relação ao mesmo período do ano passado.

No total, 56% dos desmatamentos ocorreram em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. 30% em Unidades de Conservação, 13% em assentamentos de reforma agrária e 1% em terras indígenas.

