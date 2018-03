Novo Progresso e mais de 100 municípios recebem novos policiais

O delegado-geral Rilmar Firmino (à direita) acompanhou os procedimentos de lotação dos agentes policiais (Foto Policia Civil) –

Ao todo, 289 investigadores, 166 escrivães e 19 papiloscopistas que passaram no concurso público, em dezembro do ano passado.

Na próxima terça-feira (27), será a vez da lotação dos novos 149 delegados

Na tarde desta quinta-feira (22), os 474 aprovados em concurso público tomaram posse e receberam os equipamentos de trabalho. A cerimônia ocorreu no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, e contou com a presença do governador Simão Jatene, entre outras autoridades.

Nesta sexta-feira (23), a Polícia Civil realizou a lotação dos servidores públicos, no auditório A, da Delegacia-Geral, em Belém. Foi quando os agentes policiais escolheram os locais de trabalho no interior do Estado. Além das lotações, os novos policiais civis receberam as armas e demais materiais de trabalho para iniciar as atividades. O procedimento de lotação teve início pela manhã e se estendeu por todo o dia. Novo Progresso vai receber um investigador e escrivão.

Mais de 120 Unidades Policiais, entre Seccionais, Delegacias e Unidades Integradas de Polícia, situadas em 111 municípios do Pará, receberão novos policiais civis, das categorias de escrivão, investigador e papiloscopista, aprovados no último concurso público.

O delegado-geral Rilmar Firmino acompanhou os procedimentos de lotação dos agentes policiais. Ele explica que todos os novos policiais civis têm conhecimento, durante o procedimento, das Unidades Policiais e dos municípios onde a Polícia Civil dispõe de vagas para lotação.

Pela ordem de classificação final no concurso, cada um dos servidores policiais é chamado e faz a escolha do local onde quer iniciar sua carreira policial. “A partir daí, ele segue para receber a portaria de lotação, o armamento e, depois, já segue para seu destino”, explica Firmino.

Mapas, consultas à Internet e trocas de informações foram alguns dos artifícios usados por muitos dos novos policiais para decidirem em qual município iriam trabalhar. Entre os critérios de escolha estavam desde a proximidade com a residência ou mesmo a preferência pessoal.

Posse – Os novos policiais civis foram empossados, na quinta-feira (22), em Belém, durante solenidade no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, com a presença do governador Simão Jatene. Ainda, no mesmo dia, eles assinaram os termos de posse e receberam coletes balísticos.

Ao todo, 289 investigadores, 166 escrivães e 19 papiloscopistas finalizaram o concurso público, em dezembro do ano passado, após dois anos de certame, que envolveu mais de um ano e meio, entre provas, exames, testes e prazos de avaliação de recursos dos resultados, entre outros, e quatro meses de preparação na Academia da Polícia Civil (Acadepol), durante o Curso de Formação de Policiais Civis, com aulas teóricas e práticas.

Na próxima terça-feira (27), será a vez da lotação dos novos 149 delegados. Com esse total de novos policiais, a corporação, que contava com 2.862 policiais civis em atividade antes do concurso, agora vai contar com mais de 3.400 policiais.

Municípios já contemplados com novos policiais civis:

– Região do Tocantins: Abaetetuba, Barcarena, Baião, Cametá, Igarapé-Miri, Mocajuba, Moju e Oeiras do Pará

– Região do Marajó Oriental: Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Muaná, Ponta de Pedras e Soure

– Região do Caeté (Bragantina): Augusto Corrêa, Bragança, Bonito, Cachoeira do Piriá, Capanema, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Tracuateua e Viseu

– Região do Capim (Guajarina): Aurora do Pará, Dom Eliseu, Mãe do Rio, Paragominas e Ulianópolis

– Região do Marajó Ocidental: Afuá, Anajás, Chaves, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel e São Sebastião da Boa Vista

– Região do Lago de Tucuruí: Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo Repartimento, Pacajá, Tailândia e Tucuruí

– Região do Sudeste do Pará: Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Itupiranga, Marabá, Nova Ipixuna, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, Rondon do Pará, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia

– Região do Xingu: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Moz, Uruará, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio

– Região do Alto Xingu: Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Rio Maria, Sapucaia, Bannach, São Félix do Xingu, Tucumã e Xinguara

– Região do Baixo Amazonas: Alenquer, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Almeirim, Mojuí dos Campos, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa.

– Região do Araguaia Paraense: Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Redenção, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia

– Região do Tapajós: Aveiro, Itaituba, Castelo dos Sonhos (Altamira), Jacareacanga, Novo Progresso, Placas, Rurópolis e Trairão

Por Jornal /folha do Progresso com Informações da Agencia Pará.

