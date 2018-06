Novo Progresso e o perigo das queimadas urbana

( incêndio no bairro Jardim Santarém em Novo Progresso/Foto:WhatsApp)

Focos de fumaça pelos bairros da cidade denuncia. É tempo de queimadas. Indiferentes aos prejuízos que a fumaça representa à saúde e ao meio ambiente e aos riscos que o fogo dentro da cidade representa para a segurança de toda a comunidade, moradores mantêm o mau hábito de aproveitar o período de estiagem para limpar terrenos e eliminar o lixo acumulado no fundo de casa, nas calçadas e até mesmo em praças na cidade de Novo Progresso.

“Muitas vezes, o morador junta o lixo para colocar fogo, mas não se atenta para o que pode ocorrer. Ele acha que as chamas podem ser controladas sobre aquele amontoado, mas basta um vento para que o terreno todo se incendeie. E todos os que moram ao redor sofrem com o fogaréu. Isso sem falar na queima da vegetação”, desabafa morador via whatsapp ao Jornal Folha do Progresso.

Residências

Outro problema grave que comumente preocupa a população de bairros onde a queima de mato em terrenos baldios é constante, é o perigo do fogo atingir as residências vizinhas a estes terrenos. A exemplo que ocorreu no bairro Jardim Santarém na sexta-feira (23). Assista vídeo;

Crime ambiental

Ao contrário do que muitos possam pensar, as chamadas “queimadas urbana”, por menores que sejam, são crimes ambientais passíveis de multas e processos. Em Novo Progresso, quem for pego em flagrante fazendo queimadas está sujeito à multa e até mesmo prisão, conforme a gravidade do delito.

“Juntar folhas ou recolher o lixo do quintal e colocar fogo em tudo.Queimar terrenos para limpá-los, o que, infelizmente, é rotina para muitos moradores, também é considerado crime ambiental. Temos legislações de vários órgãos governamentais, como Federal, Legislação do Estado do Pará e do município de Novo Progresso, que proíbem claramente as queimadas em terrenos urbanos”, comentou o secretário de Meio ambiente Juliano Simionato.

As queimadas são proibidas em qualquer terreno, seja baldio ou com construção, não existe autorização para queimadas. Não é permitido nem mesmo queimar lixo ou folhas no quintal. O proprietário do imóvel pode ser responsabilizado mesmo se o fogo tiver sido provocado por outra pessoa, concluiu.

Das vias respiratórias à mucosa ocular

Os malefícios que a fumaça das queimadas proporciona à saúde humana são inúmeros, e vão de problemas nas vias respiratórias à mucosa ocular. Quem alerta é especialista em doenças respiratórias.

“O produto da queima da biomassa (folhas, galhos, etc) emite partículas no ar que são altamente prejudiciais a essas vias. E, nesses meses de inverno, estes quadros são agravados pelo tempo seco e mudanças bruscas de temperatura”, observa.

De acordo com esspecialista, em pessoas expostas à fumaça proveniente das queimadas, é comum os altos índices de conjuntivite por irritação da mucosa ocular. Quanto à parte respiratória, a agressão se inicia nas vias superiores, causando rinites e irritação da garganta, queimação, tosse e, em alguns casos, até a perda de voz.

“As alterações mais graves são as pulmonares, que podem desencadear crises de asma e bronquite acompanhadas de forte falta de ar com chiado no peito e tosse, geralmente seca. Estes quadros costumam se instalar rapidamente e, muitas vezes, necessitam de atendimento de urgência. Devido a sua gravidade, podem levar à morte”, acentua.

Crianças e idosos

As pessoas mais afetadas por estas enfermidades são crianças, idosos e as que já apresentam antecedentes de quadros de rinite, asma ou bronquite.

Proteção

É muito difícil se proteger das queimadas, uma vez que não é possível saber quando e onde surgirão.

Lixo e entulho

Comportamento que prejudica a limpeza urbana, apesar das campanhas educativas, os lixões improvisados ainda se espalham pelos bairros. Basta fazer um breve passeio para notar os móveis, material de construção e todo tipo possível de lixo que se acumula na cidade e prejudica até mesmo as ruas e bueiros como galerias, obstruindo tais passagens de água da chuva.

Em Novo Progresso não existe corpo de Bombeiros, as queimadas aumenta o risco de se alastrarem, a população se vira como pode.

Denuncias

A Secretaria de Meio Ambiente SEMAS/NP dispõe de um telefone para denuncias, basta ligar para o nº 93 98411 0536 ou WhatsApp 9398122 3620.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...