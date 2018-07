Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em Novo Progresso: Elemento é detido e amarrado por populares durante tentativa de entrar em residência (foto:Divulgação) O elemento foi detido pelo morador com auxilio de vizinhos e populares, na manhã desta quinta-feira (19), após ser flagrado tentando entrar sorrateiramente na casa de uma moradora do Bairro Jardim.

