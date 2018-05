Novo Progresso em área de risco para doenças infecciosas- Fronteira Aberta para Doenças

“Falta de estrutura deixa Novo Progresso em área de risco para doenças infecciosas”

(Tratamento de HIV é de referência no SUS/Foto Divulgação)- Em recente casos de mortes por doenças infecciosas na região, coloca em alerta o município de Novo Progresso em analisar a vulnerabilidade da população às doenças infecciosas relacionadas em como avaliar o risco, sobre as doenças, acompanhadas da exposição apresentada pela ocorrência de centenas de migrantes que passam pelo município em único dia.

A vulnerabilidade da saúde publica no município de Novo Progresso, faz com que as pessoas que apresentam sintomas [exemplo] de doenças sexualmente transmissíveis , procurem farmácias mais próximas de onde estão, basta averiguar as dezenas de caminhões onde estacionam as margens da rodovia e se dirigem para as farmácias em busca de tratamento.

Este artigo tem por finalidade mostrar como esta vulnerável à questão saúde publica na região especificamente no município de Novo Progresso com abertura da rodovia BR 163 sem avanço na saúde as pessoas são tratadas e orientadas a procurarem as farmácias em busca dos serviços de saúde, que é bastante deficiente na região.

Observamos que,em Novo Progresso e região a aquisição de antibióticos sem receita médica para os que procuraram é com facilidade.

A exemplo desta doença concluímos com esse estudo que as pessoas que vivem em Novo Progresso [região] estão cada vez mais vulneráveis a essas doenças incluindo H1N1, sendo necessário que se aplique medidas com urgência para inibir o risco das doenças infecciosas se expandirem enquanto por falta de atendimento medico hospitalar na rede publica as pessoas procurem assistência médica e farmacêutica no âmbito das doenças de exposição deixando o risco para a população que vive desprotegida nesta região de difícil acesso do país.

A percepção de que algumas doenças acontecem em determinados lugares é antiga. A preocupação em estudar as relações entre o homem e o meio resultaram em diversos trabalhos de geografia médica, voltados à análise da distribuição espacial das doenças.

Distribuição espacial das doenças: o espaço geográfico como categoria de análise

*A percepção de que determinadas doenças ocorriam preferencialmente neste ou naquele lugar é antiga (1).

*Atribui-se a Hipócrates (480 a.C.) os primeiros registros sobre a relação entre a doença e o local/ambiente onde ela ocorre. No seu livro “Ares, Águas e Lugares”, enfatizou a importância do modo de vida dos indivíduos e analisou a influência dos ventos, água, solo e localização das cidades em relação ao sol, na ocorrência da doença (2).

Fronteira Aberta para Doenças

Com a crescente urbanização que ocorre em Novo Progresso, o interesse pelo cenário natural das doenças aumenta, uma vez que a fronteira esta aberta e o município não tem estrutura na área da saúde para conter qualquer epidemia.

Não é diferente de outros municípios, fácil de encontrar casos onde o paciente estava tratando para certa doença no hospital municipal e sem melhoras sai em busca de atendimento especializado em outros centros é detectado que o tratamento estava errado – sendo para outra doença que nada tinha a ver com o diagnostico do medico local.

Novo Progresso lidera casos de morte por hantavirosse no estado, a fragilidade da saúde local que a muitos anos vem combatendo a doença, não teve resultados satisfatórios, outras vitimas aprecem constantemente e mantém o município na liderança.

H1N1

Em caso recente uma professora morreu por H1N1, no vizinho estado do Mato Grosso , porteira aberta para Novo Progresso. A vitima estava tratando para virose antes de ser diagnosticada com a gripe!

‘Negligência’, diz pai de professora que morreu por H1N1 em MT após ser diagnosticada com virose 5 vezes no Mato Grosso

Camila Ramos, de 29 anos, morreu no dia 15 deste mês, no Hospital Regional de Sorriso. Ela chegou a procurar atendimento e fez tratamento para dor de garganta, segundo a família.

A professora morreu com pneumonia bacteriana, no Hospital Regional de Sorriso. Durante o velório dela, o caixão precisou ser lacrado por orientação da equipe médica, para evitar possível contaminação, devido à suspeita de que a paciente estava com o vírus influenza.

Outro caso que chama atenção ocorreu no município de Itaituba, ponto final do transporte da safra de grãos do Mato Grosso ao porto de miritituba no Pará.

Este estudo qualifica também o risco da população aos casos de dengue, hanseníase, tuberculose e HIV, casos que são notificados quase que todos os dias no hospital municipal de Novo Progresso.

Preocupação

Diante da preocupação pela Vida, o que nos preocupa e a falta de interesse e ou compromisso dos gestores estaduais e federais acerca das prioridades que não apresentam impacto sobre a situação de saúde da população de Novo Progresso.

O quadro registrado em Novo Progresso demonstra o paradoxo de uma cidade que tem um dos piores centro de excelência médica do país, em ocorrência de doenças como dengue, hanseníase e tuberculose. Todos que contraem as doenças têm que sair para Santarém distante 740 quilômetros de Novo Progresso para receberem atendimento melhorado.

A hanseníase, assim como a tuberculose, é consagrada na literatura como problemas de saúde pública que estão intimamente relacionados a situações de pobreza como desnutrição, analfabetismo, superlotação, moradia inadequada, desemprego, crescimento desordenado das cidades, favelização, debilidade dos serviços de saúde, além disso, a elevada freqüência do HIV e abandono ao tratamento são fatores que debilitam ainda mais o quadro da tuberculose na região que não é diferente no Brasil.

Deficiencia

À realidade que nossa cidade não esta equipada, para oferecer saneamento básico ao contingente populacional que migra para Novo Progresso. O abastecimento de água de boa qualidade e serviço esgotos, a coleta de lixo, moradias em lugares adequados do ponto de vista sanitário e demais serviços públicos de infra-estrutura pré-existentes – inclusive, ao atendimento à saúde – tornam-se insuficientes diante da crescente migração de pessoas que todos os dias migram de um estado para outro pela rodovia BR 163 e se instala na região.

Risco

Demora no diagnostico no SUS complica tratamento de doenças e põem em risco a vida das pessoas. O tempo de espera por consultas com especialistas, facilidade para realização de exames, diagnóstico precoce e disponibilidade de tratamentos modernos não são iguais nas redes pública e privada.

A exemplo: A vulnerabilidade da saúde no município vai além da proliferação do pombo que se reproduz a luz do dia pela farta exposição de alimentos despejados pelos caminhões as margens da rodovia. Veja neste link as doenças transmitidas por pombos e que trazem riscos à saúde pública.

Criminalidade

Além do risco na saúde causado em decorrência da falta de infraestrutura , o risco social é agravado pelo domínio de grupos ligados ao tráfico de drogas e ao crime organizado. É bastante grande a freqüência de homicídios nesta região, veiculados através da mídia como “acerto de contas entre gangues rivais”.

Conclusão

Através deste trabalho pretendemos levantar alguns elementos sobre fronteira aberta para doenças no município de Novo Progresso.

Além disso, visamos alertar as autoridades para os agravos à saúde humana pela falta de estrutura na saúde do município que hoje atende uma população regional, Castelo de Sonhos até Moraes Almeida e garimpos adentro são casos de responsabilidade do Município de Novo Progresso três municípios e uma região para serem atendido em um único hospital sem estrutura com grande carência de equipamentos sem espaço físico e medicina especializada.

