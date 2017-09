Novo Progresso- Empresa intensifica serviços para concluir obra de asfaltamento este ano

(Foto Jornal Folha do Progresso) -O trabalho está a todo vapor nas obras de asfaltamento das duas avenidas laterais a rodovia BR 163 no perímetro urbano de Novo Progresso e é executado por meio de recursos do Governo Federal via DNIT.

A expectativa do Prefeito Macarrão (PSC) e profissionais que atuam na obra é de que a mesma esteja totalmente concluída até o final do ano.

Macarrão esteve vistoriando a obra de mais de R$ 12 milhões que tem várias etapas em execução, incluindo sub-base, base e capa asfáltica, com mais de 80% dos serviços executados.

O Prefeito informou ao Jornal Folha do Progresso que a pavimentação continua nas duas avenidas {Orival Prazeres e Isaias Antunes} , na extensão das avenidas a maior parte já foi recuperado o asfalto e após novo acordo com o Governo Federal toda a extensão das avenidas serão recuperadas pela empresa PAVIENGE.

Macarrão ressaltou ainda, que negocia com o DNIT em Brasília a contra partida da rodovia BR-163 que vai ser pavimentada no município pelo exercito, para que a compensação seja construída as duas pontes nas duas avenidas [Orival Prazeres e Isaias Antunes] no perímetro urbano de Novo Progresso. Avenida Orival Prazeres tem aceso em um ponte de madeira já avenida Isaías Antunes no córrego das bueiras o trajeto e interrompido e no contorno a travessia também é por pote de madeira.

O prefeito Macarrão se diz satisfeito ao ver os serviços sendo executados com agilidade, a fim de garantir este acesso de qualidade e segurança aos que transitam na via, sejam moradores das comunidades do interior ou aqueles que chegarão à cidade e irão desviar o movimento da área central.

Macarrão (PSC) destacou que a estrutura de máquinas, equipamentos e caminhões no trecho garante agilidade nos trabalhos e dá a certeza de que em breve esta obra, que é um dos maiores anseios do governo municipal em parceria com o governo Federal , estará concluída.

Macarrão (PSC) anunciou outras conquista que deve iniciar os trabalhos ainda este ano, asfaltamento da rua Itaituba, Avenida Brasil e mais 5km na área central da cidade.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

