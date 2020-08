Novo Progresso entre seis cidades que mais desmataram no Pará

Seis das dez cidades que mais desmataram a Amazônia estão no Pará (Foto:Desmatamento na Flona Jamanxim-Divulgação ICMBio)

O Pará foi o estado em que houve a maior parte da derrubada da mata nativa da Amazônia nos últimos 12 meses. Segundo dados do Imazon, seis das dez cidades que mais desmataram na região ficam no estado.

Pelo menos 2.909 km² de floresta foram derrubados no Pará. Isso é o equivalente a praticamente duas cidades de São Paulo.

Segundo o Instituto, que visa a conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, 6.536 km² de floresta foram derrubados nos nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal entre agosto de 2019 e julho de 2020.

Em comparação com o ano anterior, o desmatamento aumentou 29%, aponta a organização.

O Imazon explicou ainda que a maior parte da área derrubada, cerca de 59%, aconteceu em áreas privadas.

Veja quais foram as cidades que mais desmataram no Brasil, segundo o Imazon:

Altamira (PA)

Lábrea (AM)

São Félix do Xingu (PA)

Porto Velho (RO)

Itaituba (PA)

Feijó (AC)

Novo Progresso (PA)

Portel (PA)

Pacajá (PA)

Boca do Acre (AM)

(com informações do UOL, em São Paulo/08/08/2020 16h25

