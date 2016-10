Novo Progresso – Ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB), vira réu na Justiça Federal por creche inacabada e com diversas irregularidades com recursos do PNAE.

O Ministério Publico Federal (MPF) moveu uma Ação Penal contra a Ex-prefeita, Madalena Hoffman (PSDB) , por ato de improbidade administrativa Envolvendo recursos do PNAE: Ensino Médio, ensino fundamental, Pré –escola, EJA e creche não construída. A má gestão da verba oriunda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) resultou em prejuízo aos cofres públicos.

O MPF através do Juiz Federa Paulo César Moy Anaisse indeferiu o pedido do advogado da ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB) que apresentou a inexistência de indícios de autoria, e a tornou réu por responsabilidade no processo onde é acusada por não prestar contas extemporânea acerca dos recursos do fundo Nacional do desenvolvimento da educação(FNDE), repassadas em razão do programa Nacional de Alimentação Escolar – PNA.

O interrogatório da réu (Madalena Hoffman), será na sede da Justiça Federal na cidade de Itaituba-PA, próximo dia 19 de setembro ás 16h30mn.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso procurou o prefeito do município de Novo Progresso para esclarecimentos. Macarrão (PSC) lamentou a atual situação que passa o município, com obras inacabadas e sem recursos disponível. “Não sei o que fizeram como o dinheiro”, disse Macarrão. “Sobre este caso da ação penal envolvendo a ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB)” – “Além dos prejuízos causados à União e ao Município, a ex-prefeita também cometeu um crime contra a população progressense que somente a justiça poderá resolver”, finalizou Macarrão(PSC).

Nota da redação: O Jornal Folha do Progresso tentou em contato com a ex­-gestora sem sucesso. Foram feitas diversas tentativas de contato, porém as ligações iam direto para caixa postal.

Vamos continuar o contato com a ex-prefeita ou assessoria para esclarecimentos.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...