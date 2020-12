Novo Progresso ganha unidade para recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas.

Esta é a quarta unidade no estado do Pará; Novo Progresso, Marabá, Mojuí dos Campos e Redenção.(Foto:Reprodução)

A unidade de Novo Progresso esta localizada na rodovia BR 163 no distrito de Vila Isol (área rural) no km 1002.

A nova unidade, que fica em Novo Progresso, entra em operação sob a gestão da Acasp (Associação dos Comerciantes Agropecuários do Sul do Pará), e tem capacidade para receber anualmente 80 toneladas do material. Com isso, o Sistema Campo Limpo, programa de logística reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas, amplia sua malha, acompanhando as necessidades do setor agrícola. O posto vai atender aos distritos de Cachoeira da Serra e Castelo dos Sonhos, em Altamira (PA); os distritos do KM 1000, Alvorada e Riozinho das Arraias, em Novo Progresso; e o distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba (PA).

“A nova unidade representa uma ampliação da área atendida pelo Sistema Campo Limpo no estado do Pará. O agricultor precisa fazer o agendamento para devolver as embalagens vazias, com as tampas e rótulos. Em seguida, receberá o comprovante de devolução que deve ser guardado por um ano, para fins de fiscalização”, explica Ana Telma Soares, coordenadora regional de Operações do inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias).

A implantação da unidade de recebimento segue as normas da Lei nº 9.974/00, que disciplinou a logística reversa desse material e estabeleceu responsabilidades compartilhadas entre agricultores, canais de distribuição, indústria e poder público. De acordo com a lei, cabe ao setor de comercialização indicar ao agricultor, na nota fiscal de venda, o local onde as embalagens vazias devem ser devolvidas. A lei disciplina ainda que as empresas fabricantes devem responsabilizar-se pela logística reversa e destinação final ambientalmente correta. Isso acontece por meio do inpEV, que representa a indústria fabricante e realiza o transporte do material das unidades de recebimento até o destino final.

DESCARTE CORRETO – Veja como descartar embalagens vazias em Novo Progresso

Para agendar o horário de devolução, é necessário ligar para o número (65) 9 8149-8875. O posto fica localizado no Rod. BR 163 – KM 1002 – Zona Rural (em frente ao armazém ALBA), em Novo Progresso. O atendimento acontece às quintas e sextas-feiras, entre 7h30 e 11h30 e de 13h30 às 17h30. O material recebido na unidade será encaminhado para a central de recebimento de embalagens vazias de Sinop, no Mato Grosso. De lá, será enviado para reciclagem ou incineração.

Jornal Folha do Progresso com informações inpEV e Agrolink -Aline Merladete

Publicado em 14/12/2020

