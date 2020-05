Novo Progresso – Homem é preso em flagrante por assalto a mão armada (FACÃO) em uma Vila no bairro Otavio Onetta

Segundo a Polícia Militar, um celular foi apreendido com o suspeito.(Foto:Ilustrativa)

Um homem foi preso em flagrante por assaltar uma pessoa em uma Vila no Bairro Otavio Onetta em Novo Progresso, na madrugada deste domingo (24).

De acordo com a PM, os agentes estavam realizando um patrulhamento pelo local quando foram procurados pela vitima que teria sido assaltada.

O assalto aconteceu por volta das 12h30mn, a vitima foi abordada no quarto em uma vila , o acusado estava com um facão , ameaçou a vitima para entregar o celular.

Os policiais realizaram buscas pelo bairro e conseguiram encontrar o homem que foi identificado pro Rodrigo, foi levado até onde a vítima estava para que ela o reconhecesse, o celular roubado estava com o acusado.

Após a confirmação das vítimas, o homem e o celular marca “J-4 de cor roxo”, que estava com ele foi levado à delegacia de Novo Progresso, onde ele foi autuado por assalto a mão armada.

