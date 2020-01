NOVO PROGRESSO – HOMEM É PRESO EM VIA PÚBLICA COM TROUXAS DE CRACK E DINHEIRO.

REDAÇÃO/REPORTAGEM: JAILSON ROSA FONTE/FOTOS: JORNAL O JAMANXIM – (93) 98117-4474. Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após os policiais militares avistarem, um cidadão em atitude suspeito sendo identificado como “ISAAC FERREIRA DA SILVA” de 32 anos em atitude suspeita, foi abordado e realizado uma revista pessoal, sendo possível localizar os seguintes no bolso do suspeito: 09 (nove) trouxas de entorpecente semelhante à crack, embalados e preparados para a venda e o valor de R$ 20,00 reais em cédula.

Que na madrugada de hoje, terça-feira (14/01/2020) por volta das 01h00min, uma guarnição de Polícias militares da 7°CIPM que estavam em rondas de rotina no Bairro Santa Luzia, conseguiram realizar a prisão de mais um acusado de tráfico de drogas, que estava em atitude suspeita em via pública, realizando o comércio de entorpecentes.

