Novo Progresso -Homem encontrado desmaiado em vicinal morre após ser socorrido

(Por Redação Folha do Progresso) – Um homem morreu após dar entrada no hospital na noite deste domingo (07), em Novo Progresso.

A Guarnição da Policia Militar no comando do Sargento Cruz, Cabo Francisco e Cabo Edson, atendeu o chamado no hospital onde um corpo foi deixado por um Senhor que disse ter encontrado a vitima em uma vicinal ainda com vida.

Segundo informações da PM a ocorrência foi às 23h45min, em atendimento ao chamado da Enfermeira Camilla, que um corpo havia dado entrada no Hospital Municipal. Chegando ao local, tivemos a informação que o corpo foi deixado por um senhor, conhecido por Richard, ele informou que socorreu a vitima ainda com vida, acredita que a vítima tenha sofrido um atropelamento.

A vítima apresenta várias escoriações pelo corpo e era conhecido por Enoque, e foi socorrido na estrada do Garimpo dos Coringas, no Assentamento Terra Nossa. Não conseguimos o endereço do Richard, não fizemos contato com o mesmo. O fato foi comunicado a polícia civil, relatou a Policia Militar.

A polícia Civil informou que está trabalhando pra identificar a vitima e os familiares e o homem que socorreu a vitima.

O caso será investigado pela polícia.

Aguardem mais informações.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com fotos informações Policia Militar

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...