Novo Progresso-Hospital recebe nova Incubadora neonatal

O Hospital Municipal de Novo Progresso, recebeu através do vice-governador, um incubadora neonatal que possibilita que crianças com algum tipo de problema ao nascer, fiquem sob os cuidados médicos mais apurados através do novo aparelho.

“O aparelho chegou nesta quinta-feira, 01 de junho, através do vice-governador do estado do Pará Zequinha Marinho (PSC)”.

O Prefeito de Novo Progresso Ubiraci sSoares (Macarrão- PSC), esteve na capital no mês passado e acertou a entrega do equipamento que já chegou esta em Novo Progresso e esta a disposição do Hospital Municipal.

Quando é utilizado uma incubadora?

O tratamento intensivo é, na maioria das vezes, indicado para bebês prematuros – nascidos antes de 9 meses de gestação – ou de baixo peso – com menos de 2,5 Kg. Entretanto, qualquer recém-nascido pode precisar da UTI Neonatal. Grande parte dos casos é de bebês com dificuldade respiratória. Problemas cardíacos, icterícia ou cirurgias também podem exigir cuidados intensivos.

Da Redação Jornal folha do Progresso (Foto Claudinho Leite)



