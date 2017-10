Novo Progresso inicia plantio de soja da safra 2017/2018

(Foto área pronta para o plantio) – O plantio da safra 2017/2018 de soja começou em Novo Progresso, ainda não foi divulgado o tamanho da área que será plantada nesta safra.

Conforme levantamento feito pelo Jornal Folha do Progresso nesta semana , há pequenas áreas já semeadas em Novo Progresso.

Falta de chuvas atrasou o plantio da safra de soja 2017/2018, os sojicultores progressenses atrasaram para iniciar a semeadura da oleaginosa por causa do tempo desfavorável. Sem chuvas e com o tempo extremamente seco em Setembro, o início do plantio foi adiado para outubro.

“O produtor não deve arriscar e começar o plantio, ele tem que fazer uma lavoura com segurança”, esta é a narrativa da maioria dos produtores de Novo Progresso.

Nesta mesma época do ano passado, o plantio já estava bem adiantado na região. Com a falta de chuva no mês de Setembro, o plantio, começou na segunda quinzena do mês de outubro, deixou um alerta aos produtores tem que se preocupa com plantio do milho “segunda safra”, a janela de plantio ficou mais apertada.

Por Adecio Piran /Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...