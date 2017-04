NOVO PROGRESSO – JOVEM COMETE SUICÍDO ULTILIZANDO ARMA DE FOGO.

Ontem, domingo (01.01) o jovem Luiz Thiago Vernech Vietmeier desistiu de viver e decidiu tirar sua própria vida, utilizando um rifle calibre .22 e atirou-se abaixo do queixo, falecendo em seguida. A família desconhece a causa que levou o jovem a fazer isso, pois era uma rapaz calmo, e estava sempre calado. Já amigos da família dizem que o rapaz aparentava está com depressão.

You May Also Like