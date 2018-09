Novo Progresso lidera ranking de municípios que mais queima no país

(Foto:Reprodução)-Segundo dados do boletim diário do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Novo Progresso lidera o ranking dos municípios que mais queima no país, neste ano.

Queimadas em Novo Progresso

No período de 1º de agosto a 13 de setembro deste ano, Novo Progresso registrou um crescimento em focos de queimadas, conforme dados do Inpe.

Leia Também:

No acumulado do ano, o Estado do Pará teve quase 8 mil focos de incêndio, e Novo Progresso esta entre os municípios que mais queima no estado e também no país.

Veja lista onde Novo Progresso aparece entre os 10 municípios que mais queimaram nos últimos cinco meses, Colniza (MT); Lábrea (AM); Novo Progresso (PA); Altamira (PA); Nova Mamoré (RO); Boca do Acre (AM); Sena Madureira (AC); Candeias do Jamari (RO) e Manicoré (AM).

