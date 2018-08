Novo Progresso mobilizando-se contra o uso de drogas

Caminhada alusiva à campanha Diga não as Drogas idealizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, apoiado pelas demais secretarias e outras entidades do município aconteceu nesta sexta-feira dia 31 de agosto, foi um grande sucesso de adesão da sociedade progressense.

O trajeto começou as 08:00hrs no semáfaro da Av. Jamanxim e percorreu as avenidas da cidade em clima de muita alegria.

Participaram da caminhada além das Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social,Secretaria Municipal de Saúde,Secretaria Municipal de Obras e Ditranp, os alunos de diversas escolas, entre elas a Escola João Carlos Batista e sua fanfarra, escola Mário Dagostin, Waldemar Lindemayer, escola Tancredo Neves, escola Machado de Assis,escola Maria Doralina Ruaro, escola Maria Ignes, escola Waldomiro Mendes,escola Hiper Ideal,

A Polícia Militar equipe NASF,CAPS ,CTA,ministério MAR,CMDCA também apoiaram a passeata com bastante vigor.

Sem dúvida nenhuma, tivémos um recorde de público. Todos juntos por uma causa “Diga não as Drogas”

Por:Central de Informações da Cultura FM

