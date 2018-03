NOVO PROGRESSO – MOTOQUEIRO MORRE AO COLIDIR EM CARRETA NA BR-163 PRÓXIMO AO FRIGORÍFICO.

(Foto; Jornal O Jamanxim/ Vítima Maigson Sales Rocha, de 27 anos)

Hoje (14) quarta-feira, por volta das 14h00min. Aconteceu um acidente de trânsito na BR-163, com vítima fatal nas proximidades do Frigorifico, envolvendo uma motocicleta e uma carreta.

Segundo informações coletadas por nossa Redação do Jornal O Jamanxim. A vitima que foi a óbito se trata do nacional Maigson Sales Rocha, de 27 anos, condutor da motocicleta. A vítima seguia na Rodovia BR-163, sentido Santarém, e conduzia sua moto (marca e modelo ainda não divulgados) no acostamento da rodovia no memento que colidiu na carreta.

Maigson chegou a ser socorrido com vida, e encaminhado ao Hospital Municipal Municipal de Novo Progresso. Mas não resistiu aos ferimentos causados na cabeça e foi a óbito às 14h25min . Familiares da vitima já estavam no Hospital Municipal.

( Mais informações a qualquer momento…)

Reportagem: jailson Rosa

Foto; Jailson Rosa

Fonte: Jornal O Jamanxim

