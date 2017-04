Novo Progresso- Motorista tenta furar bloqueio, caminhão é barrado pela PRF

(Por Jornal Folha do Progresso- Fotos Claudinho Leite)- Um incidente ocorreu, agora há pouco, na BR-163, no local onde os “PRODUTORES RURAIS” bloqueiam a passagem de carretas e caminhões que não estão levando cargas perecíveis. O motorista de uma Carreta Placa CUD -0553 da cidade de Itupeva –SP, do Grupo “Bergamaschi” que retornava vazia de Miritituba, não teria respeitado a ordem para parar no local e acabou tentando furar o bloqueio no momento que foi interceptada pelos manifestantes que chamaram a PRF.

Irritados, os manifestantes cercaram o caminhão – a PRF autuou o motorista por trafegar na contramão e fez o mesmo contornar e retornar ao final da fila.

O motorista do caminhão que não foi identificado, disse que, observou automóveis transitando normalmente e acreditava que poderia seguir normalmente e, por isso, tentou passar. Depois de momentos de discussão, ele contornou e voltou no final da fila.

Todos temem, no entanto, que episódio seja o estopim do conflito que se anuncia entre manifestantes e usuários da via desde a retomada do bloqueio no início da manhã desta segunda-feira (03).

Abertura da Rodovia

De acordo com uma das lideranças do moimento João Garimpeiro, parte do lideres do movimento esta querendo abrir a rodovia de 24 em 24 horas , mas a resistência por outros lideres que querem que a rodovia permaneça fechada, não tem nada resolvido quanto há isto , disse.

Para os manifestantes a rodovia somente seria desbloqueada, após boas notícias vindas de Brasília.

Veículos menores, ambulância, ônibus com passageiros, e cargas perecíveis estão trafegando normalmente pelo bloqueio, somente caminhões carregados e os que retornam do porto de Miritituba e Santarém estão parados no bloqueio.

