Novo Progresso na lista das cidades com o pior índice de isolamento social no estado do Pará

O municipio aparece na lista do estado divulgado nesta terça-feira(21), pela Secretaria de Segurança Publica como o menor em isolamento social no entanto a Secretaria de Saúde do município divulgou nesta terça-feira (21) que nenhum caso de suspeito em analise e 11 em monitoramento veja a tabela com os casos detalhados abaixo.

Veja à lista das cidades com o pior e melhor índice de isolamento social no estado do Pará

O Pará computou, no sábado (18), 52,02% de isolamento social ficando em 8º lugar no ranking brasileiro entre os estados que mais estão adotando a medida para combater o novo coronavírus. O dado demonstra que o Pará caiu cinco posições em comparação com a sexta-feira (17), quando figurou na 3ª posição. Os dados foram levantados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), que faz a verificação da taxa diariamente.

“A gente imagina que a população está cada vez mais consciente da necessidade de isolamento. Em que pese termos caído de 3º para 8º lugar de sexta para sábado, o nosso isolamento social continua acima de 50%, porém sabendo que o ideal é 70%, recomendado pelos órgãos de saúde. A gente pode e deve chegar a esse patamar. Contamos que no período do feriado as pessoas possam ficar em casa com suas famílias, para que possamos melhorar cada vez mais” – Ualame Machado, titular da Segup.

Os órgãos do Sistema de Segurança Pública atuam, neste final de semana, até 22 de abril, em razão do feriado prolongado de Tiradentes, nas barreiras de entrada e saída de veículos, fiscalizando e impedindo o tráfego intermunicipal de carros com fins recreativos. A ação ocorre em cumprimento ao decreto estadual que determina o isolamento social.

Municípios – De acordo com o levantamento, ao analisar as cidades paraenses, os melhores índices de isolamento, ou seja, onde as pessoas passaram mais tempo em casa respeitando a quarentena, estão nos municípios de Tracuateua (74,0%); Santa Cruz do Arari (72,5%); Chaves (69,3%); Magalhães Barata (66,4%) e Bujaru (65,8%).

Já os municípios que tiveram o pior índice de isolamento, ou seja, aqueles onde a população menos permaneceu em casa, estão: Goianésia do Pará (33,7%); Rondon do Pará (40,1%); Rio Maria (40,5%); Santana do Araguaia (41,4%) e Novo Progresso (42,2%).

Descentralização – Os municípios de Marabá, Santarém e Breves irão abrigar Hospitais de Campanha para receber pacientes contaminados pela Covid-19. Nessas cidades, a taxa de isolamento esteve em 46,7%, 45,3% e 53,2%, respectivamente.

Belém e Ananindeua – Na capital paraense, incluindo os distritos, os bairros onde as pessoas mais estiveram dentro de casa no sábado (18) foram: Coqueiro (82,8%); Castanheira (70,6%) e Val de Cães (68,5%).

Em Ananindeua, os melhores índices foram registrados nos bairros Curuçambá (82,3%); Atalaia (73,1%) Jaderlândia (69,8%). Texto: Laís Menezes (SEGUP)

