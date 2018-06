Novo Progresso não adere ao clima de Copa do Mundo

(Foto:Ilustrativa)- Torcedores desanimados com a seleção e uma temperatura gelada às portas do verão. Animação só deve chegar com a bola rolando.

Pouca referência nas ruas, torcedores desanimados com a seleção e uma temperatura timida às portas do verão. Animação só deve chegar com a bola rolando.

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (14) , em Novo Progresso, a pergunta é: o povo não está animado? Onde estão as ruas multicoloridas pela cidade.

Uma das práticas mais tradicionais do povo brasileiro antes de edições de Copa do Mundo está de volta, mesmo que timidamente. Apesar do maior trauma futebolístico do Brasil – a derrota por 7 a 1 para a Alemanha – e do atual momento de crise do país, alguns torcedores despertam o amor pelo selecionado nacional.

Em Novo Progresso, a reportagem não encontrou ruas e residências preparadas para a chegada da Copa do Mundo 2018 da Rússia, silencio total no dia da abertura do principal torneio de futebol do planeta.

Diferente das outras Copas a cidade esta sem movimento , bandeiras nos veículos, as lojas não investiram na competição, timidamente poucas lojas tem a camisa da seleção.

O Comerciante Erisvaldo do ramo de bebidas apostou em uma televisão de qualidade e timidamente decorou o comercio, apostando no publico para assistir o jogo.

Em quase todos os pontos da cidade, bandeiras do Brasil , não estampam grades, janelas, muros e antenas, como foi na ultima. “Depois daquele desastre de 2014 o entusiasmo não é o mesmo, mas não podemos deixar de acreditar e torcer”, comentou um comerciante que colocou uma bandeira na antena de sua residência, no bairro Pires de Lima.”As vendas parecem tímidas, mas os comerciantes acreditam que logo após o primeiro jogo, se o resultado for bom, a torcida irá se animar”.

A seleção Brasileira também não anima.

Bem, é assim, com o seu povo não acreditando muito na sua seleção fraquinha e com a cidade nada fantasiada para o maior evento esportivo em terra de tradição desde os Jogos Olímpicos de 1980.

O Brasil estreia neste domingo (17) contra Sérvia as 15 horas.

