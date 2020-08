Novo Progresso não registra novos casos de coronavírus pela primeira vez desde início da pandemia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A doença, que hoje tomou o planeta, teve 908 casos e 15 mortes de coronavírus até agora no municipio de Novo Progresso. O órgão de saúde de Novo Progresso afirmou que monitora 89 novos possíveis casos assintomáticos, mas que nesta quarta, nenhum se confirmou. O Boletim trás dados com 866 curados , 0 internados, e 2778 já monitorados.

You May Also Like