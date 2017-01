Novo Progresso- Novos vereadores tomam posse e elegem Presidente

Neste domingo dia primeiro de Janeiro de 2017, tomaram posse os vereadores eleitos em 02 de outubro compondo a 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Novo Progresso.

Assumiram uma cadeira no Legislativo os vereadores Nego do Bento (PROS), Edemar Onetta (PMDB), Juarez Civiero (PSC), Chico Souza (PSC), Marconi da Única (PSDB),Gilberto dos Santos (PSB), Antônio Albuquerque (Cabral-PDT), Samuel (PSDB), Jovem (PPS).

Após a cerimônia de posse do Legislativo foi realizado a posse do Prefeito Macarrão (PSC), e seu vice Gelson Dill (PMDB) que aconteceu no Salão de Eventos Scremim no bairro Scremim em Novo Progresso.

Após a posse dos eleitos , os Vereadores realizaram a sessão especial para a eleição da Mesa Diretora, realizada no mesmo local.

A eleição feita por votação individual para chapa única, elegeu para Presidente o vereador Nego do Bento (PROS) , Vice-Presidente Edemar Onetta (PMDB), Chico Souza (PSC) 1º Secretario e Juarez Civieiro(PSC) 2º Secretario, para o biênio 2017/2018. O placar foi de 7 votos a favor da chapa e dois votos em branco.

O Presidente Nego do Bento está em seu terceiro mandato como vereador,nunca participou da direção da câmara municipal. Na última eleição teve 1034 votos, sendo o segundo mais votado de Novo Progresso.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

