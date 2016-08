Novo Progresso -Os dois candidatos estão com nomes registrados aguardando julgamento no TSE

POUPANÇA OURO CONTA 5239-6, AGENCIA 3899-7, DO BANCO DO BRASIL S/A Caderneta de poupança R$2.231,60

POSSE DE UMA AREA RURAL DENOMINADA FAZENDA SÃO PEDRO COM AREA DE 2.466,5 HA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA

Ambos declararam a Justiça Eleitoral o patrimônio, Madalena (PSDB), teve uma queda no patrimônio desde a última eleição de 2012, conforme dados do TSE. Já o Atual Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão (PSC),teve os bens mais alto declarado nesta eleição

Novo Progresso tem dois candidatos a prefeito escolhidos em convenção, estão registrados dentro do prazo que encerrou no dia 15, no Tribunal Superior Eleitoral: Madalena Hoffmann (PSDB) e Macarrão (PSC).

