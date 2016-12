NOVO PROGRESSO-PA -MAIS UM ANIVERSÁRIO. O QUE COMEMORAR?: Vinte cinco anos de Fundação!

Novo Progresso , 25 anos de Fundação (21 de Dezembro de 1991) vinte e três anos de emancipação política (01 de Janeiro de 1993). No auge de sua juventude, com muitos potenciais, com um povo trabalhador e esperançoso, mas infelizmente com pouco a comemorar.

No ensejo do aniversário da cidade é preciso que cada progressense possa se questionar: por que tanto atraso diante de tantas potencialidades que possuímos? Temos a natureza ao nosso favor, estamos às margens da rodovia BR-163, na Amazônia, território abundante, terras férteis, com minério e o Rio Jamanxim e seus afluentes , temos uma rica Floresta, com o solo produtivo as pastagens mantém um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil. Somos fruto da construção da rodovia, nascemos por conta do garimpo que ate hoje é surrupiado, mas geram sustentabilidade econômica para o município. Somos um dos maiores produtores de ouro do País! Vivemos um Velho Oeste Novo, bandidagem assassinatos, estupros sem solução, a violência chegou com ela a droga que tira o sono das famílias, nenhuma reação dos governantes. Fornecemos madeira e carne para o país! Temos um forte potencial para a agricultura e nossas terras descobertas da floresta provam a viabilidade da pecuária. A pesca e o turismo também são tesouros que não estão sendo bem aproveitados.

A maioria dos prefeitos que passou por aqui reacendeu as esperanças dos mais de 28 mil habitantes a cada pleito eleitoral, esperança esta que se transforma em revolta a cada fim de gestão quando ver pouco ou quase nada avançar. Tem sido assim ao longo dos anos e com a ultima gestão (2013/2016) tem sido ainda pior. As promessas de campanha até hoje, são apenas promessas. As escolas são as mesmas, as ruas, os bairros, saúde, etc. Pouco avançou ou muito até retrocedeu. A população aumentou.

Estamos recebendo uma enxurrada de novos investimentos; os gringos (mineradoras); já estão aqui na terra de todos, mas e nossa riqueza, o que recebemos em troco?

“Terra do Boi Pirata do maior desmatador da Amazônia, três prefeito em um só mandato -nossa fama correu o mundo em 2016”



A população não pode usufruir do hospital porque até então não comporta, não existe universidade, escola técnica, a ausência da geração de renda expulsa os munícipes, sobretudo a juventude. O saneamento básico continua sendo um sonho e no interior as estradas precárias e os problemas de abastecimento persistem. O frigorífico fechado deixa de gerar renda para o município, assim como as ações dos órgãos ambientais que prosperam sobre tudo condenando e impedindo nosso desenvolvimento, nosso políticos na esfera Federal ,Estadual, aparecem de quatro em quatro anos, um caos generalizado, sem perspectiva de divisão do estado, somos totalmente desassistido. Não há espaços públicos de lazer e a educação não é prioridade, o que se pode contestar com os resultados do Ideb.

Sem obras para inaugurar a atual gestão vem de um mandato Tampão, com herança arcaica das gestões anteriores, o município afundado em dividas (INSS, fornecedores atrasados), ex-prefeitos corruptos ainda não foram condenados, a impunidade até parece que prevalece em Novo Progresso.

Todas as promessas em campanha eleitoral pelos ex-gestores, não saíram do papel, na verdade, foram falácias.

O que comemorar então? Não há motivos. Há, porém, confiança na população deste município, na certeza de que Novo Progresso ainda tem muito a prosperar… Um Novo Ano se aproxima com ele um Novo Mandato, quem sabe?

