Novo Progresso ,PA, na lista como uma das cidades do Brasil com mais mortes por arma de fogo

Novo Progresso ,PA, na lista como 79º cidade do Brasil com mais mortes por arma de fogo

A cidade Mata de São João na Bahia lidera como a cidade do Brasil com mais mortes por arma de fogo

Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará, é estatisticamente o 79º município do Brasil onde foi registrada a maior taxa de homicídios por arma de fogo entre os anos de 2012 e 2014. O dado consta no Mapa da Violência 2016, que foi divulgado nesta quinta-feira (25) e que, neste ano, foi voltado ao número de homicídios cometidos por arma de fogo no Brasil. Na tabela, que considerou apenas os 150 municípios com mais de 10 mil habitantes, a cidade de Novo Progresso aparece com uma taxa média de 53% homicídios por arma de fogo para cada mil habitantes. Ananindeua cidade do Pará que lidera este ranking no estado.Veja o Mapa da Violência 2016 AQUI.

